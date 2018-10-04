Прокуратурой Краснодарского края направлены в суд уголовные дела в отношении жителей Туапсинского района, обвиняемых в незаконном получении пенсий по инвалидности

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Заместителем прокурора Краснодарского края утверждены обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении жителей Туапсинского района в возрасте 50 и 55 лет.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём предоставления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, в особо крупном размере).

По версии следствия, мужчины предоставили в Управление Пенсионного фонда РФ в Туапсинском районе подложные документы о наличии у них якобы психических заболеваний, в результате чего получали социальные выплаты (пенсии по инвалидности), которыми распорядились по своему усмотрению. В период с ноября 2005 года по 30 июня 2018 года ущерб бюджету составил свыше 3,3 млн рублей.

Санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Предварительное расследование по данному уголовному делу проводилось следственным отделом Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Уголовные дела в отношении вышеуказанных лиц направлены в Туапсинский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuraturoy-krasnodarskogo-kraya-napravleny-v-sud-0