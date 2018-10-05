16 иностранных граждан осуждены в Новороссийске за нарушение миграционного законодательства

/Криминал/

С целью пресечения фактов нарушения миграционного законодательства сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Новороссийску проверили строительные объекты в городе-герое.

По итогам работы выявлено 16 иностранных граждан, незаконно осуществляющих на Кубани трудовую деятельность. Приезжие из стран ближнего зарубежья не смогли предоставить правоохранителям требуемые законодательством патенты на работу.

Все правонарушители были задержаны и доставлены в отдел полиции. В отношении них полицейские составили 11 административных протоколов по статье 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации» и 5 материалов по статье 18.8 КоАП «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Судом в отношении шестерых иностранных граждан принято решение о наложении штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Еще 10 правонарушителей выплатят административные штрафы.

За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан в отношении работодателя возбуждено административное расследование по ст. 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску