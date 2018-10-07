Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойном нападении

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Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Щербиновскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение подозреваемого в разбойном нападении, совершенном 15 лет назад.

В 2003 году в Ейском районе трое злоумышленников совершили разбойное нападение на водителя одного из городских предприятий, передвигавшегося на служебном автомобиле, и похитили около 120 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

Двоих подозреваемых удалось задержать "по горячим следам". По материалам, собранным следствием, они были признаны виновными в совершенном преступлении и приговорены к длительным срокам лишения свободы. Третий фигурант уголовного дела скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в федеральный розыск.

На протяжении 14 лет подозреваемый регулярно менял места жительства, переезжая в разные регионы России, официально не устраивался на работу и не пользовался средствами мобильной связи.

Все это время сотрудники уголовного розыска возвращались к проведению оперативно-розыскных мероприятий, поднимая прежние связи подозреваемого. Таким образом его местонахождение было установлено. Мужчину задержали в Краснодаре и передали в органы следствия. В настоящее время он заключен под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю