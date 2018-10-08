Жители Славянске-на-Кубани привлечены к ответственности за распространение нацистской символики

/Криминал/

Славянской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии экстремизму при размещении в сети Интернет информационных материалов.

В ходе проверки выявлены факты публичного демонстрирования, с использованием собственных страниц в одной из социальных сетей массового распространения экстремистских материалов, а также нацисткой символики.

По данным фактам прокуратурой в отношении 18 и 21-летних жителей Славянска-на-Кубани возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики), а также по ст. 20.29 КоАП РФ (распространение экстремистских материалов), по результатам рассмотрения дел виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Запрещенные материалы лицами удалены самостоятельно.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru