Завершено расследование уголовного дела о порче земли и уничтожении лесных насаждений

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Следственным отделом ОМВД России по Абинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летней жительницы города Краснодара по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 254 Уголовного кодекса Российской Федерации «Порча земли» и частью 4 статьи 261 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».

По версии следствия, обвиняемая, являясь директором двух предприятий по переработке бытовых отходов, в течение двух лет распоряжалась выгружать мусор за территорией арендуемого полигона. По результатам проведенных экспертиз установлено, что действия обвиняемой повлекли за собой загрязнение почвы опасными химическими веществами.

На территории лесного фонда погибло свыше 400 деревьев различных пород. Сумма ущерба составила более 12 миллионов рублей. Кроме того, заражение земли повлекло ущерб Абинскому лесничеству и соседнему с полигоном предприятию на сумму свыше 55 миллионов рублей. Общий ущерб составил более 67 миллионов рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкции инкриминируемых обвиняемой статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю