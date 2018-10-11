Сочинские полицейские пресекли попытку сбыта особо крупной партии наркотиков

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При несении службы на стационарном посту ДПС ГИБДД «Магри» на обходном пути в районе железнодорожного тоннеля, для проверки документов сотрудники сочинской полиции остановили двоих мужчин, которые вели себя подозрительно. При виде правоохранителей они сменили маршрут своего движения. Один из них бросил на землю рюкзак и попытался скрыться, но был задержан.

При осмотре ручной клади задержанного полицейские обнаружили и изъяли свертки с растительным веществом серо-зеленого цвета. По заключению проведенной экспертизы установлено, что изъятое является наркотическим средством - марихуаной, общей массой около килограмма.

Для дальнейшего разбирательства ранее судимого 44-летнего жителя Мурманской области, владельца рюкзака, и его 33-летнего знакомого из Ставропольского края, а также автомобиль на котором мужчины прибыли в Сочи доставили на стационарный пост полиции. Установлено, что в момент задержания злоумышленник направлялся в город-курорт с целью сбыта особо крупной партии наркотика. Также, полицейские выяснили, что приезжий из города Мурманска находится в федеральном розыске за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время в отношении подозреваемого следственным подразделением УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Задержанный заключен под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю