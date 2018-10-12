В Сочи за нарушение государственной границы привлечен к уголовной ответственности уроженец Средней Азии

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Адлерский районный суд признал 28-летнего иностранца виновным и назначил ему наказание в виде года лишения свободы в колонии-поселении.

Преступника выявили оперативные сотрудники краевого погрануправления. Они установили, что житель среднеазиатского региона прибыл в Россию незаконно. Год назад за нарушение миграционного законодательства его выдворили на родину и ограничили въезд в нашу страну. Однако молодой мужчина в родной республике нашел способ обойти судебную санкцию иностранного государства. Он обратился в национальную паспортно-визовую службу, получил документ на новые установочные данные и через аэропорт города Сочи беспрепятственно въехал в Россию.

Несмотря на преступную уловку, подозреваемый в нарушении государственной границы был задержан сотрудниками органов безопасности. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ. На время следственных действий его поместили под стражу. В конце сентября суд вынес обвинительный приговор.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.