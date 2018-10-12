За незаконную добычу рыбы руководитель рыбопромысловой бригады привлечены к уголовной ответственности.

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Суд оштрафовал браконьеров и обязал их возместить материальный ущерб, причиненный биоресурсам Азовского моря, в размере более 800 тысяч рублей.

В процессе реализации одного из приоритетных направлений деятельности пограничных органов в сфере борьбы с незаконной добычей водных биологических ресурсов, оперативные сотрудники краевого погрануправления пресекли незаконную деятельность кубанского промысловика еще в ноябре 2016 года. Индивидуального предпринимателя Бондарчука из Славянского района задержали вблизи урочища Верхние Кучугуры. Незадолго до этого, четверо сотрудников его рыбопромысловой бригады – семейный подряд Чернобровых и рыбак А. Сердюк – изъяли биоресурсы из установленных накануне становых неводов, принадлежащих фирме. На берегу, вместо того, чтобы руководствуясь требованиями российского законодательства представить груз пограничникам для проведения необходимых контрольных процедур, они перегрузили мешки с выловленной рыбой в прицеп внедорожника своего руководителя и намеревались вывезти его в поселок. Однако пограничники задержали их с поличным. Специалисты изъяли свыше 3 тысяч особей пиленгаса и порядка 300 – судака.

Запрещенные орудия лова, морские биологические ресурсы, а также моторное плавсредство были изъяты. В отношении группы лиц было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ. По результатам длительного рассмотрения суд привлек всех участников браконьерского промысла к уголовной ответственности.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. К