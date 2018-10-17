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В Горячем Ключе оперативники устанавливают потерпевших от действий задержанного по подозрению в мошенничестве

По предварительным данным, 22-летний житель Ростовской области обманным способом заключал договора аренды большегрузной техники и сбывал ее на запчасти.

На сайтах объявлений злоумышленник находил предложения о продаже большегрузов и, внося предоплату в сумме от 30 до 50 тысяч рублей, заключал с продавцами транспортных средств договора аренды с последующим выкупом. После чего, имея в пользовании документы на технику, он перегонял транспортное средство в пункт авторазбора, где сбывал на запчасти за оплату от 150 до 200 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены факты аналогичных мошеннических действий  в городах Армавире, Анапе, Кореновске и в соседних регионах.  

В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. Полицейскими проводятся мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности и установлению возможных  потерпевших.

Если вы или ваши близкие пострадали от действий гражданина на фото, просим обратиться по телефонам: 8(86159)3-52-91,  102.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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