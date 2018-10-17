В Геленджике бывший директор МУП признан виновным

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Собранные следственным отделом по городу Геленджику краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» Александру Умитбаеву, который признан виновным в мошенничестве, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч.4 ст.159, п.«б» ч.4 ст.174.1, ст.289 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что мужчина без проведения необходимых конкурсных процедур заключил фиктивные договоры подряда с аффилированной и подконтрольной ему организацией о промывке водопроводных сетей, в результате чего мошенническим путем похитил более 60 миллионов рублей. Фактически же работы не осуществлялись. Аналогичным образом мужчина завладел почти 6 миллионами рублей, предоставив фиктивную отчетность о якобы произведенным работах подрядчиком по сбросу воды и переведя на его расчетный счет указанную сумму. Факты противоправной деятельности были выявлены сотрудниками УФСБ по краю.

Приговором суда Умитбаеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю