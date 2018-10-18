В Калининском районе мужчина подозревается в покушении на убийство

/Криминал/

Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который подозревается в покушении на убийство бывшей сожительницы (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что мужчина и женщина проживали совместно порядка 8 лет, у них имеется общий ребенок. По данным следствия, с начала октября они стали проживать раздельно ввиду межличностного конфликта. Со слов подозреваемого, вечером 15 октября в станице Гривенской на улице он увидел бывшую сожительницу, идущую вместе с другим мужчиной. Достав имевшийся при себе нож, фигурант нанес женщине несколько ударов, в том числе в область грудной клетки, после чего скрылся. Пострадавшая была госпитализирована. В это время нападавший сообщил о произошедшем родственникам и попросил вызвать полицию.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование

продолжается.

Источник: СУ СКР по Краснодарскому краю