Завершено расследование уголовного дела в незаконном обороте оружия

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Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия (ч.1 ст.222 УК РФ) и убийстве 29-летнего молодого человека (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, рано утром 8 июля 2018 года мужчина находился на автомобильной стоянке перед кафе по улице Двойной в городе Кропоткине совместно с сыном и 29-летним молодым человеком, с которым у сына обвиняемого возник конфликт. На почве личных неприязненных отношений фигурант произвел из имеющегося при нем пистолета конструкции Токарева выстрел в землю перед обидчиком сына, отчего последний упал на землю. Затем злоумышленник осуществил не менее трех выстрелов в область туловища, ног и головы молодого человека. В результате умышленных противоправных действий обвиняемого потерпевший скончался на месте. После совершенного преступления злоумышленник скрылся, между тем был задержан спустя непродолжительное время.

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует по настоящее время. Вину в инкриминируемых преступлениях мужчина признал в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СКР по Краснодарскому краю