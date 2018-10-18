Уголовное дело о халатности

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Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи краевого управления СКР возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц управления социальной защиты населения Министерства социального развития и семейной политики края в Хостинском районе Сочи (ч.1 ст.293 УК РФ).

Напомним, 23 сентября 2018 года 12-летняя девочка ушла из дома и пропала, о чем следователям сообщила ее мать. 3 октября 2018 года пропавшая была обнаружена в Ленинградской области.

По версии следствия, мать девочки уклонялась от обязанности по надлежащему и полноценному ее воспитанию. Ребенок неоднократно самовольно уходил из дома на длительный срок и пропускал занятия в школе, при этом компетентные органы своевременно не обратили внимания на эти факты и не приняли в соответствии с возложенными на них обязанностями действенных мер по изъятию ребенка из семьи. Кроме того, управлению социальной защиты населения было известно, что девочка находится под наблюдением у врача-психиатра. Несмотря на имевшиеся факты нахождения девочки в социально-опасном положении должностные лица не передали информацию в субъекты профилактики для постановки семьи на учет и дальнейшей работы с ней, а также не проинформировали органы опеки и попечительства. В результате бездействия должностных лиц девочка в очередной раз покинула место своего жительства и вместе со знакомым совершила общественно опасное деяние, предусмотренное ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и лиц, чье бездействие привело к подобным последствиям. Расследование уголовного дела продолжается.

Материалы в части ненадлежащего исполнения матери ребенка своих родительских обязанностей направлены в органы МВД для дачи правовой оценки.

Источник: СУ СКР по Краснодарскому краю