В Краснодаре отец и сын признаны виновными в убийстве родственника

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Собранные Тимашевским межрайонным следственным отделом СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Федору Киселёву и его сыну Валентину, которые признаны виновными в убийстве 33-летнего брата последнего по материнской линии (п.«ж» ч.2 ст.105 УК РФ). Кроме того, Федор Киселев также признан виновным в незаконной переделке, изготовлении и обороте огнестрельного оружия (ч.1 ст.222, ч.1 ст.223 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что между Киселёвыми и погибшим сложились неприязненные отношения из-за длительной конфликтной ситуации по поводу раздела имущества, в связи с чем у фигурантов возник преступный умысел, направленный на его убийство. 5 июня 2017 года согласно отведенной роли 25-летний Валентин Киселев по телефону договорился о встрече с братом, сообщив о месте. Далее родственники направились в лесополосу при въезде в село Большой Бейсуг Брюховецкого района, где припарковали свой автомобиль. На обочине автодороги Киселев стал ожидать брата. После того, как мужчина подъехал, он присел на заднее сиденье его автомобиля. В этот момент Федор Киселев подбежал к автомобилю и произвел один выстрел из самодельного огнестрельного оружия, снаряженного изготовленными им же боеприпасами, в голову водителя. Сидевший на заднем пассажирском сиденье Киселев-младший стал наносить удары ножом по телу пострадавшего. Между тем, потерпевшему удалось покинуть автомобиль. Однако злоумышленники догнали его и причинили свыше 25 ножевых ранений тела, от которых потерпевший скончался на месте.

Приговором суда Федору Киселеву назначено наказание в виде в виде 18 лет лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей. Его сын Валентин приговорен к 14 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденным предстоит в колонии строгого режима. Обоим мужчинам также назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: СУ СКР по Краснодарскому краю