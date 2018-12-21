Южное таможенное управление: борьба с контрабандой наркотических средств – на особом контроле

/Криминал/

Борьба с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров является одним из приоритетных направлений деятельности Федеральной таможенной службы.

Работа подразделений по борьбе с контрабандой наркотиков (БКН) таможенных органов Южного таможенного управления направлена на обнаружение и пресечение незаконного перемещения наркотических средств, выявление каналов поставок наркотиков и пресечение деятельности преступных группировок, вовлеченных в незаконной оборот наркотиков.

Сохраняется тенденция активных попыток ввоза и транзита наркотических средств, ассортимент которых ширится с каждым днем. Сотрудниками подразделений БКН таможен ЮТУ регулярно пресекаются попытки контрабанды наркотиков из стран Западной и Восточной Европы. Прежде всего, это синтетические наркотики, а также марихуана и гашиш. Серьезной угрозой остается распространение новых психоактивных веществ, в том числе входящих в состав курительных смесей, так называемых «спайсов».

В условиях динамичного развития электронной коммерции транснациональные преступные группировки все чаще используют канал международных почтовых отправлений для реализации через сеть Интернет наркотических средств, в особенности новых психоактивных веществ. На воздушном транспорте отмечается тенденция переориентации отдельных наркопотоков с использованием сложных стыковочных маршрутов многоэтапного характера, включающих в себя от одного до двух, а иногда и четырех стыковок, в том числе через аэропорты стран Ближнего Востока, Евросоюза, а также аэропорты государств-участников Евразийского экономического союза.

Для противодействия наркотрафику используются различные средства, в том числе проведение контролируемых поставок и специальных международных таможенных операций. В 2018 году сотрудниками подразделений БКН ЮТУ проведено 19 оперативно-розыскных мероприятий «контролируемая поставка», в том числе международных. Важным инструментом борьбы с распространением наркотиков является повышение эффективности двустороннего и многостороннего сотрудничества таможенных служб посредством информационного обмена.

Прилагаемые усилия подразделений по борьбе с контрабандой нароктиков таможен ЮТУ позволили добиться следующих результатов. За 11 месяцев 2018 года выявлено 59 фактов (в аналогичном периоде прошлого года – 51 факт) незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, сильнодействующих, психотропных веществ и прекурсоров. По данным фактам таможенными органами возбуждено 25 уголовных дел по статье 229.1 УК России, 13 уголовных дел по статье 226.1 УК России. По материалам таможенных органов иными органами возбуждено 4 уголовных дела по ст. 229.1 УК России и 17 уголовных дел по статье 226.1 УК России.

Всего из оборота изъято 20,2 кг наркотических средств, 8,7 кг сильнодействующих веществ и 535 граммов прекурсоров.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления