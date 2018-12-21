По инициативе прокуратуры г. Новороссийска судом запрещен доступ к Интернет-сайтам, на которых размещена информация о продаже поддельных водительских удостоверений

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Прокуратурой города Новороссийска в ходе мониторинга сети Интернет выявлены 2 сайта, на которых размещена информация о продаже поддельных водительских удостоверений.

За совершение данных деяний предусмотрена уголовная и иная ответственность, в связи с чем распространение такой информации запрещено.

По данному факту прокуратурой города в суд направлено заявление о признании информации, размещенной на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Советским районным судом г. Краснодара требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение обращено к немедленному исполнению и направлено для исполнения в Управление Роскомнадзора по Южному Федеральному округу для блокирования доступа к указанной информации.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-iniciative-prokuratury-g-novorossiyska-sudom