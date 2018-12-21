Темрюкские полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в краже

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С заявлением о краже в дежурную часть Отдела МВД России по Темрюкскому району обратился местный житель.

Мужчина пояснил, что оставил свой автомобиль марки ВАЗ-2105 возле домовладения с ключами в замке зажигания, а утром не обнаружил его на месте.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции проверили местные пункты приема металла, обнаружили похищенное транспортное средство и установили личности злоумышленников. Двоих местных жителей в возрасте 23 и 24 лет правоохранители задержали по месту проживания.

При дальнейшей проверке установлено, что подозреваемые ночью с помощью троса отбуксировали автомобиль заявителя на несколько кварталов от места стоянки, долили в его бак бензин и доехали до ближайшего пункта приема металла. Злоумышленники выручили за транспортное средство 10 тысяч рублей.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Темрюкскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении 24-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 23-летний молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю