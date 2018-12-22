Сотрудниками Краснодарской таможни пресечена попытка незаконного перемещения через границу ювелирных изделий на сумму более пяти миллионов рублей

/Криминал/

Должностными лицами таможенного поста Аэропорт Краснодар совместно с оперативными подразделениями выявлена и пресечена попытка ввоза незадекларированных ювелирных изделий.

При проведении выборочного таможенного контроля товаров, перемещаемых в сопровождаемом багаже и ручной клади физическими лицами, прибывшими международным авиарейсом Вена (Австрия) – Краснодар (РФ), было установлено, что гражданин России перемещал в сопровождаемом багаже две картонные коробки темно-синего цвета, в которых находились футляры для ювелирных изделий с логотипом фирмы «Graff», общим весом брутто 370,68 гр.

В ходе устного опроса пассажир предъявил к таможенному контролю изделия, которые были одеты на его жену: пара серег из металла серого цвета с прозрачными бесцветными вставками круглой огранки торговой марки «GRAFF» и кулон из металла серого цвета со вставкой прозрачного бесцветного камня круглой огранки торговой марки «GRAFF».

Стоимость данных украшений со слов владельца составляет 78 000 (семьдесят восемь тысяч) евро.

Изделия были направлены для проведения экспертизы в ЦЭКТУ г. Ростова-на-Дону. Согласно заключению таможенного эксперта вставки в исследованных изделиях являются драгоценными, а сами изделия изготовлены из драгоценных металлов: золотого сплава, с содержанием чистого золота, соответствующим 750 пробе; платинового сплава, с содержанием платины, соответствующей 950 пробе.

Таким образом, стоимость ювелирных украшений превышает вышеуказанные нормы ввоза товаров с полным освобождением от уплаты таможенных платежей, такие товары подлежат таможенному декларированию в письменной форме.

Лицо, перемещающие такие товары, должно проследовать через красный коридор пункта пропуска через границу ЕАЭС с заполненной пассажирской таможенной декларацией для оформления, начисления и уплаты таможенных платежей.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по признакам части 1 статьи 16.2 КоАП России.

С 1 января 2019 года изменяются стоимостные и весовые нормы, в пределах которых на территорию Евразийского экономического союза физическими лицами могут быть ввезены без уплаты таможенных пошлин, налогов товары для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования) в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже видами транспорта, отличными от воздушного, или в пешем порядке. С 1 января 2019 г. стоимость таких товаров не должна превышать сумму, эквивалентную 500 евро, вес не должен превышать 25 кг.

Сейчас физические лица имеют право ввозить товары для личного пользования без уплаты таможенных пошлин, налогов общей стоимостью не более 1500 евро весом не более 50 кг.

При этом для товаров, перемещаемых воздушным транспортом, нормы останутся неизменными – до 10000 евро и до 50 кг.

Необходимость заплатить таможенные платежи по единой ставке в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и/или весовой нормы, возникнет в случае превышения установленных значений.

Источник: Пресс-секретарь Краснодарской таможни