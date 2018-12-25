В Мостовском районе завершено расследование уголовного дела о краже и заведомо ложном доносе

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В производстве следственного отдела ОМВД России по Мостовскому району находилось уголовное дело, возбужденное в отношении 24-летнего жителя Гулькевического района по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос о совершении преступления» и частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В ходе следствия установлено, что обвиняемый обратился в отдел полиции с заявлением о краже у него денежных средств. Прибывшим на место происшествия полицейским заявитель пояснил, что приехал из Гулькевичского района в поселок Псебай в командировку вместе со своим знакомым. Пока мужчины были на работе, в их гостиничный номер, якобы, проникли злоумышленники и похитили денежные средства. У заявителя пропали около 10 тысяч рублей, у его коллеги - около 20 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий правоохранители установили, что 26-летний мужчина, сообщивший о преступлении, сам похитил у своего знакомого из кошелька денежные средства.

В отделе полиции задержанный пояснил, что сообщил о краже, чтобы отвести от себя подозрения в совершенном преступлении.

В настоящее время предварительное расследование завершено. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю