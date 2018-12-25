В Крыловском районе прокуратурой выявлен факт попытки хищения материнского капитала

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Прокуратура Крыловского района провела проверку по обращению местных жителей, которые сообщили, что их родственница хочет незаконно растратить материнский капитал.

Установлено, что жительница Крыловского района А., имеющая умысел на хищение бюджетных средств в размере свыше 450 тысяч рублей, выделяемых Пенсионным фондом Российской Федерации в виде государственной поддержки семей, имеющих детей, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами и подала заведомо ложные сведения о заключении договора подряда на ремонт домовладения, в котором она не проживала.

По данному факту прокуратурой материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.

Источник: Прокуратура Краснодарского края