В Анапе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии квартирных краж

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В дежурную часть Отдела МВД России по городу Анапе от местных жителей поступило сразу несколько сообщений о кражах. Заявители рассказали полицейским, что из их частных домовладений и квартир пропали денежные средства и ювелирные украшения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в районах совершения преступлений и установили личность предполагаемого преступника.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ОМВД России по городу Анапе задержали ранее неоднократно судимого 33-летнего мужчину на одной из улиц города-курорта и доставили в отдел полиции.

Установлено, что задержанный похищал имущество граждан из квартир и домовладений, проникая в жилища через незапертые окна и двери. Установлена причастность подозреваемого к 6 фактам противоправной деятельности. Общий ущерб составил около полутора миллионов рублей. Большую часть похищенного имущества правоохранители обнаружили и изъяли по месту временного проживания задержанного в одной из местных гостиниц. Деньги и ценности вернули законным владельцам.

По данным фактам следственным подразделением ОМВД России по городу Анапе возбуждено 6 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю