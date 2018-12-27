В Сочи главный редактор одного из сайтов признан виновным в вымогательстве

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Собранные следственным отделом по городу Сочи краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора главному редактору одного из городских интернет-сайтов.

Он признан виновным в вымогательстве денежных средств в крупном размере (п.«г» ч.2 ст.163 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что летом 2016 года Александр Валов высказал требование депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации о передаче ему 150 тысяч рублей под угрозой распространения на интернет-сайте, главным редактором которого он является, сведений и фотографий, которые могут причинить ему существенный вред в связи с профессиональной деятельностью. В дальнейшем фигурант разместил несколько статей на сайте, после чего требуемая сумма была перечислена помощником депутата с его ведома безналичным переводом на банковский счет вымогателя. Затем публикация была удалена с сайта. При этом Александр Валов предложил передать ему еще 150 тысяч рублей за удаление вновь размещенных статей, что позже было сделано. Кроме того, злоумышленник выдвинул требование о ежемесячном перечислении ему денежных средств в размере 20-30 тысяч рублей за непубликацию аналогичных статей вновь. Впоследствии сведения, распространенные на сайте о депутате, признаны решением суда не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию депутата, которое вступило в законную силу.

Приговором суда Александру Валову назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и выплатой штрафа в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, судом частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего, заявленный им в ходе предварительного следствия. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю