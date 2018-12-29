В Краснодаре жительница Армавира предстанет перед судом по обвинению в убийстве пенсионерки, сопряженном с разбоем и совершении ряда других преступлений

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Следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летней женщины, обвиняемой в убийстве 82-летней пенсионерки, сопряженном с разбоем (п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ), разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей (п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ), похищении у гражданина паспорта (ч.2 ст.325 УК РФ) и угрозе убийством (ч.1 ст.119 УК РФ).

Установлено, что фигурантка ранее оказывала услуги по ремонту пожилой женщине. В ходе общения она узнала о наличии у пенсионерки денежных средств, в связи с чем решила совершить разбойное нападение и похитить их. По версии следствия, днем 2 февраля 2018 года злоумышленница, замаскировавшись под контроллера электросетей прибыла к пожилой женщине в надежде, что та ее не узнает. Войдя обманным путем в дом и воспользовавшись моментом, когда хозяйка дома отлучилась, она достала из-под стола кухни хранящуюся там сумку, в которой находилось 50 тысяч рублей. Между тем, в помещение вошла пенсионерка и узнала ее. Вооружившись шваброй и костылем, потерпевшая попыталась пресечь ее противоправные действия. Однако в ответ обвиняемая нанесла несколько ударов фонарем по голове оппонентки, после чего задушила ее. Похитив паспорт, банковскую карту, ювелирные украшения и деньги, злоумышленница скрылась. Смерть потерпевшей наступила на месте в результате механической асфиксии. Вечером того же дня погибшую обнаружил знакомый, о чем сообщил в правоохранительные органы.

Кроме того, обвиняемая в декабре 2017 года угрожала убийством своему супругу, используя при этом топор.

На период следствия в отношении женщине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая действует по настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения в Краснодарский краевой суд по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю