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Решением Курганинского районного суда исковые требования Управления о проведении  мероприятий по восстановлению нарушенных земель администрацией Петропавловского сельского поселения удовлетворены

Государственным инспектором государственного земельного надзора Лабинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея  в отношении администрации Петропавловского сельского поселения  Курганинского района  возбуждено дело об административном правонарушении, проведено административное расследование по факту захламления верхнего плодородного слоя твердыми  бытовыми и строительными отходами  на земельном участке сельскохозяйственного назначения на площади 1,05 га.

На основании постановления по делу об административном правонарушении юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 74 ЗК РФ привлечение лица, виновного в совершении земельных правонарушений, к уголовной или административной ответственности не освобождает его от обязанности устранить допущенные земельные правонарушения и возместить причиненный ими вред.

Решением Курганинского районного суда Краснодарского края исковые требования Управления об обязании администрации Петропавловского сельского поселения Курганинского района разработать проект рекультивации   и  проведении  мероприятия по восстановлению нарушенных земель сельскохозяйственного назначения, площадью 1,1 га в соответствии с проектом рекультивации с момента разработки проекта рекультивации нарушенных земель, удовлетворены в полном объеме.

Для восстановления нарушенных земель осуществляется их рекультивация. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при ликвидации последствий загрязнения земель (пункты 3, 5, 6 Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденных приказом Минприроды России от 22.12.1995 № 525, действующих на момент спорных отношений).

Восстановление нарушенного состояния окружающей среды не тождественно процедуре ликвидации последствия загрязнения окружающей среды (земель). Такое восстановление осуществляется после процедуры ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (земель).

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Категория: Новости / Криминал

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