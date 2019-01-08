В Геленджике завершено расследование уголовного дела о хищении и повреждении чужого имущества

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Следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику завершено расследование уголовного дела по признакам преступлений предусмотренных частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение чужого имущества» и частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», возбужденного в отношении 18-летних приезжих.

С сообщением о краже в полицию обратился местный житель. Мужчина пояснил, что принадлежащая ему палатка «виртуальная станция», расположенная возле парка аттракционов, разрезана, а электронное оборудование похищено. Сумма ущерба составила более 160 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в ходе осмотра места происшествия изучили записи камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» и составили ориентировку на розыск предполагаемых преступников.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий двое подозреваемых были задержаны на территории города. Ими оказались 18-летние жители Крымского района и Республики Башкортостан.

В отделе полиции подозреваемые признали свою вину и вернули похищенное имущество.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых обвиняемым статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю