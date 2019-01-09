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Сочинские полицейские задержали подозреваемого в серии краж

В дежурную часть отдела полиции Центрального района УВД по городу Сочи с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что из ее сумки пропал кошелек с денежными средствами.

Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого преступника.

На одной из остановок общественного транспорта правоохранители задержали 27-летнего жителя сопредельной республики. В отделе полиции мужчина пояснил, что похитил кошелек из сумки потерпевшей, когда она выходила из автобуса.

При дальнейшей проверке установлена причастность подозреваемого более чем к 10 фактам аналогичной противоправной деятельности. Сумма общего ущерба устанавливается.

В настоящее время в отношении задержанного следственным отделом УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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