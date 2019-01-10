«Видимо, парняга был неплохой…» Бывший гангстер объяснил пышные похороны авторитета Зарубы

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В Хабаровском крае проводят проверку после публикации видео похорон криминального авторитета Зарубы. Там, якобы, «засветились» работники МВД и прокуратуры. Вора в законе Юрия Зарубина похоронили 8 января в Амурске.

В соцсетях местные жители утверждали, что ради церемонии было перекрыто движение по городским магистралям, а «проводить Зарубина в последний путь» пришёл глава МВД Амурска и прокурор города. В МВД эту информацию опровергли.

Присутствовать на мероприятиях такого рода – нормальная практика для силовиков, рассказал в интервью радио Sputnik гангстер-рэкетир на пенсии, автор романа "Путь русского гангстера" Михаил Орский.

«Они сидят в тонированных машинах, «гасятся» заранее на чердаках, крышах, чтобы снимать. Между традиционной преступностью и правоохранительными органами присутствуют негласные красные линии. Нужно отдать должное нашим «ментам» – они не принимают никого, не арестовывают на похоронах», – рассказал Михаил Орский.

По его словам, и пышность похорон – традиция для криминального мира.

«Массовые, грандиозные похороны – в традициях преступного мира, рационального объяснения этому нет. Есть мистическая составляющая – это легальный повод криминалу, преступному миру показать свое единство, показать, что «я» этой силы частица. В Амурске собралось 300 человек, в Москве порой бывает по несколько тысяч человек. Где еще в наше чекистское время можно легально так собраться? Только на похоронах. Другой момент – это запоздалое признание. Городок небольшой, там не может быть 300 преступников, пришли и простые люди. Видимо, парняга был неплохой, «смотрящий», жизнь была тяжелая», – объяснил Михаил Орский.

Источник: https://ria.ru/radio/