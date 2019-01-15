Двух девушек избили в ночном клубе Москвы за два дня

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Еще одну девушку избили в клубе "Сова" на Алтуфьевском шоссе.

Ранее сообщалось, что 13 января одна из посетительниц заведения пострадала от действий навязчивого мужчины, который начал к ней приставать. Девушка не ответила ему взаимностью, после чего он дал ей пощечину.

Как стало известно РЕН ТВ, 14 января в этом же заведении была избита неизвестным мужчиной еще одна посетительница клуба. По ее словам, после избиения злоумышленник украл у нее телефон, а медики диагностировали у нее ушиб мягких тканей лица и перелом костей носа.

Источник: http://ren.tv/novosti/2019-01-15/dvuh-devushek-izbili-v-nochnom-klube-moskvy-za-dva-dnya