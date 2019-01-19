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В Азовском море из браконьерских сетей спасли осетров

Накануне в районе Ачуевской косы с использованием корабельно-катерного состава береговой охраны проведен межведомственный рейд с сотрудниками полиции.

В целях контроля в сфере охраны морских биологических ресурсов совместная группа вышла в морскую акваторию на пограничном сторожевом катере. Правоохранительные органы провели ряд мероприятий, в числе которых – траление браконьерских сетей. В одном из незаконно установленных орудий промысла было выявлено две особи краснокнижного осетра, добыча которого является уголовным преступлением.

К счастью, обе особи оказались в жизнеспособном состоянии. Правоохранители отпустили их в естественную среду обитания.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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