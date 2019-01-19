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В Новороссийске сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП

В результате автоаварии пешеход от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.

В дежурную часть УВД по городу Новороссийску около 10 часов утра поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На место прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, на улице Магистральной 34-летний водитель автомобиля Фиат на пешеходном переходе допустил наезд на 17-летнюю девушку.

В результате автоаварии пешеход от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.

В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку.

Фото "Новороссийск ДТП"

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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