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В Новороссийске сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП
В результате автоаварии пешеход от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.
В дежурную часть УВД по городу Новороссийску около 10 часов утра поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На место прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.
По предварительным данным, на улице Магистральной 34-летний водитель автомобиля Фиат на пешеходном переходе допустил наезд на 17-летнюю девушку.
В результате автоаварии пешеход от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.
В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку.
Фото "Новороссийск ДТП"
Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю