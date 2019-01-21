В Сочи мужчина предстанет перед судом для решения вопроса о применении к нему принудительных мер медицинского характера

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Следственным отделом по Центральному району города Сочи краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего местного жителя, уличенного в совершении запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что мужчина проживал вместе с 84-летней матерью в одной из квартир дома по улице Макаренко и злоупотреблял спиртным. По данным следствия, вечером 7 февраля 2018 года сын в состоянии алкогольного опьянения в ходе внезапно возникшего бытового конфликта стал наносить множественные удары по телу матери. Затем мужчина ушел спать. На следующее утро он обнаружил родственницу без признаков жизни и вызвал скорую медицинскую помощь, не сообщив о том, что именно он причинил матери телесные повреждения. Причиной смерти женщины явилась тупая травма грудной клетки.

По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими.

Материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера направлены в суд.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю