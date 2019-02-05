В Новороссийске осуждены трое граждан, совершивших телефонное мошенничество на сумму свыше 1,5 млн рублей

/Криминал/

Октябрьский районный суд г. Новороссийска, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем прокуратуры города, вынес обвинительный приговор в отношении 30 и 31-летних местных жителей, а также 32-летнего жителя г. Новосибирска.

В зависимости от роли и участия они признаны виновными в совершении 26 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц, с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что в 2018 году житель Новосибирска путем случайного подбора цифр звонил на стационарные телефоны, установленные в квартирах пожилых жителей г. Новороссийска, и сообщал потерпевшим ложную информацию о совершении их родственниками или близкими знакомыми преступлений (ДТП, участие в драках и т.д.) и необходимости оплаты денежных средств на лечение пострадавших.

Получив согласие на передачу денежных средств от обманутых граждан, мужчина передавал необходимые сведения своим «товарищам», проживающим в г. Новороссийске, после чего последние встречались с потерпевшими и получали от них оговоренные денежные средства.

Сумма ущерба для каждого из потерпевших составляла от 5 до 150 тысяч рублей, общая – свыше 1,5 млн рублей.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет 6 месяцев и удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-g-novorossiyske-osuzhdeny-troe-grazhdan