В рамках расследования уголовного дела в отношении главы администрации Усть-Лабинского района полномочий проведен ряд обысков

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Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю продолжается расследование уголовного дела в отношении главы МО Усть-Лабинский район по подозрению в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ).

Сегодня следователем проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого и в ряде подразделений районной администрации, в ходе которых изъята интересующая следствие документация. Также был проведен осмотр квартир, выделенных для детей-сирот. При осмотре указанных помещений с привлечением специалистов следователем зафиксированы в них наличие плесневых грибов. Один из жильцов в ходе допроса сообщил, что в адрес администрации ими подавались коллективные жалобы об устранении имевшихся нарушений, но ответы на них так и поступили.

По данным следствия на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, районной администрацией заключены муниципальные контракты на приобретения 8 квартир в поселке Двубратском. Глава администрации без проведения обязательной в таких случаях экспертизы соответствия приобретаемого жилья принял в собственность указанные жилые помещения, подписав акты приема-передачи с указанием того, что квартиры соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья, а также оплатив их стоимость в размере свыше 9,4 миллионов рублей. Согласно выводам эксперта указанные помещения не соответствуют предъявляемым требованиям и не пригодны для проживания.

В настоящее время назначены экспертизы, в том числе на предмет установления действительной рыночной стоимости квартир и их пригодности для проживания, допрашиваются свидетели. Следственным путем выясняются обстоятельства заключения контрактов, устанавливаются объемы выполненных работ, выполнялся ли предварительный осмотр квартир перед покупкой на предмет обнаружения в них дефектов, изымается и исследуется строительно-техническая и финансовая документация. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю