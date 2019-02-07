В Новороссийске полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в грабеже

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Установлено, ранее судимые местные жители похитили у прохожего деньги и личные вещи.

В дежурную часть УМВД России по г. Новороссийску ?поступило сообщение о грабеже. Заявитель пояснил, что ночью на улице на него напали неизвестные, ??похитили сумку с личными вещами, документами и деньгами, после чего скрылись. Сумма ущерба составила около 7 тысяч рублей.

Со слов потерпевшего полицейские составили ориентировку и передали ее всем дежурным нарядам полиции. При обследовании места происшествия и ?прилегающей территории, стражи порядка обнаружили сумку с документами потерпевшего.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали? ранее судимых местных жителей 19 и 27 лет.

В настоящее время следственным подразделением отдела полиции Центрального района Управления МВД России по г. Новороссийску в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску