Попытка передачи осужденному наркотиков в дезодоранте пресечена

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Два свертка с веществом предположительно наркотического содержания, ухищренным способом спрятанных в мужском дезодоранте, обнаружили и изъяли при досмотре продуктовой передачи одному из осужденных, в исправительной колонии общего режима № 11 УФСИН России по Краснодарскому краю.

Посылку осужденному 1989 года рождения, отбывающему срок наказания за распространение наркотиков, пытался передать 52-летний гражданин, проживающий в городе Приморско-Ахтарск.

Полимерные свертки общей массой около 5 грамм с твердым веществом коричневого цвета, которое предположительно является наркотическим средством гашиш, направлены на исследование в экспертное учреждение.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ в отношении гражданина, попытавшегося передать наркотики в исправительное учреждение.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю