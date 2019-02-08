В городе Новороссийске по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица администрации

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Прокуратура города Новороссийска провела проверку соблюдения градостроительного законодательства в сфере строительства многоквартирных домов на территории города.

Установлено, что в 2017 году на территории города Новороссийска с нарушениями осуществлено строительство многоквартирного дома, для возведения которого привлекались денежные средства граждан.

В результате бездействия уполномоченных должностных лиц администрации города дано разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома при отсутствии документов, подтверждающих соответствие построенного объекта техническим условиям по электроснабжению и теплоснабжению, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 79 граждан, проживающих в указанном многоквартирном доме, поскольку с момента ввода его в эксплуатацию, полностью отсутствует горячее водоснабжение, отопление не соответствует нормативным требованиям.

По данному факту материалы проверки направлены прокуратурой города в следственный орган, по результатам рассмотрения которых территориальным отделом СКР по краю в отношении должностного лица администрации муниципального образования город Новороссийск возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются иные обстоятельства.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-gorode-novorossiyske-po-iniciative-prokuratury