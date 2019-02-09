В Крыму задержали человека Кадырова по подозрению в вымогательстве доли в бизнесе

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Речь идет о помощнике постоянного представителя главы Чечни Рамзана Кадырова на полуострове Мураде Саидове. Его люди жестоко избили предпринимателя Ибрагима Алиева за отказ поделиться с ним своими активами. При них силовики обнаружили оружие, в том числе золотой пистолет.

Правоохранительные органы Республики Крым задержали помощника постоянного представителя главы Чечни Рамзана Кадырова на полуострове Мурада Саидова. По некоторым данным, его подозревают в вымогательстве.

Известно, что силы правопорядка городского округа Саки получили анонимное сообщение о том, что в местном ресторане «Встреча» происходит драка. Силовики прибыли в заведение общепита. Там они увидели, как десяток вооруженных и стрелковым оружием людей избивают предпринимателя Ибрагима Алиева.

Как сообщается, в результате применения насилия со стороны своих обидчиков коммерсант получил тяжкие телесные повреждения. Люди, близко знакомые с ситуацией, говорят о том, что причиной избиения стал отказ Алиева передать Саидову долю в бизнесе.

По данным инсайдеров, у избивавших бизнесмена мужчин силовики обнаружили и огнестрельное оружие, в том числе золотой пистолет. При этом правоохранительные и следственные органы пока хранят молчание и не дают официальных комментариев по поводу данного инцидента.

Источник: https://rupres.com/incidents/v-krymu-zaderzhali-cheloveka-kadyrova-po-podozreniyu-v-vymogatelstve-doli-v-biznese