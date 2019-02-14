/Криминал/

Появились подробности расследования дела Арашуковых

Сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова арестовали после того, как полпред в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников показал доклад об их деятельности президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД.

Также эту информацию подтвердил другой источник, знакомый с ходом расследования.

По данным источников, Арашуковы не ладили с экс-главой МВД Карачаево-Черкесии Казимиром Боташевым и с местными жителями, которые обвиняли семью в краже их собственности и бизнеса, поэтому в полпредстве по СКФО было много материалов на Арашуковых.

Согласно дате докладной записки, Матовников и директор Росгвардии Виктор Золотов передали 24 сентября 2018 года документ с материалами в администрацию Президента, после чего их показали Путину.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2019/02/14/n_12639871.shtml?utm_source=push

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Категория: Новости / Криминал

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