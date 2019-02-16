Полицейские Новороссийска задержали подозреваемого в краже

/Криминал/

С сообщением о краже в дежурную часть Управления МВД России по городу Новороссийску обратился владелец одного из предприятий по производству строительных материалов. Мужчина пояснил полицейским, что из цеха пропало дорогостоящее оборудование для изготовления строительных блоков. Сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома. Опросив потерпевшего, они установили, что строительный автопогрузчик, при помощи которого происходит разгрузка строительных материалов, находится не на месте своей обычной парковки.

В ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий правоохранители установили круг лиц, имевших доступ на территорию цеха. По подозрению в совершении кражи был задержан 38–летний местный житель, который ранее работал на предприятии потерпевшего.

Установлено, что злоумышленник знал о режиме работы фирмы, проник на территорию цеха в нерабочее время и, при помощи автопогрузчика, погрузил пресс–формы на арендованный грузовой автомобиль. Похищенное оборудование он вывез в пункт приема металла, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

Следственным отделом Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску