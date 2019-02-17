Сотрудники полиции Славянского района задержали подозреваемого в краже

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С заявлением о краже в дежурную часть Отдела МВД России по Славянскому району обратилась местная жительница.

Женщина пояснила, что находилась в торговом зале магазина, когда из ее сумки пропал кошелек с денежными средствами. Ущерб составил более 15 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу правоохранители опросили возможных очевидцев и изъяли записи камер видеонаблюдения, расположенных в помещении торгового объекта.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к краже 32-летнего местного жителя и задержали его по месту проживания. При осмотре домовладения подозреваемого правоохранители обнаружили похищенное имущество, изъяли и вернули законной владелице.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Славянскому району в отношении жителя Славянского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/15854959/