Директора школы в Кисловодске подозревают в мошенничестве

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По предварительным данным, она присвоила себе деньги, собранные на покупку оборудования противопожарной безопасности.

Как информирует Следком региона, директора школы №9 города Кисловодска подозревают в мошенничестве.

По данным СКР по СК, в марте минувшего года подозреваемая в преступлении предложила арендатору нежилых помещений, расположенных на территории учебного учреждения, оказать школе благотворительную помощь.

Деньги, по словам подозреваемой, должны были быть направлены на покупку оборудования противопожарной безопасности. После того, как арендатор согласился помочь и перечислил их, оборудование в школе так и не появилось, директор потратила деньги на собственные нужды.

– Доказательная база закрепляется, расследование продолжается, – отметили в ведомстве.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2019/2/18/incident/6267-direktora_shkoly_v_kislovodske_podozrevayut_v_moshennichestve