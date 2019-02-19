Сотрудники новороссийской полиции выявили факт незаконного оборота наркотиков

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Стражи порядка изъяли у 42-летней жительницы Геленджика синтетический наркотик массой 0,45 грамм.

Находясь на маршруте патрулирование на одной из улиц города, полицейскими выявлена женщина, поведение которой вызвало опасение у стражей правопорядка. Задержанную доставили в медицинское учреждение для прохождение освидетельствование. По результатам заключения врачей женщина находилась в состоянии наркотического опьянения.

Задержанную доставили в отдел полиции для составления административного протокола. При беседе с полицейскими установлено, что 42 –летняя женщина проживает в г. Геленджик. В ходе осмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли у нее сверток из фольги с порошкообразным веществом массой 0,45 грамм. Как установлено экспертизой вещество является синтетическим наркотиком – N-метилэфидроном.

В отношении подозреваемой отделением дознания Южного района Управления МВД России по г. Новороссийску возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства». Санкции данной статьи предусматривают наказания в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску