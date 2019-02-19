В Cочи сотрудник полиции подозревается в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погиб малолетний ребенок

/Криминал/

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего полицейского ППС линейного отдела полиции на станции Адлер Сочинского ЛуВДТ. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть 10-летней девочки (ч.3 ст.264 УК РФ).

По версии следствия, вечером 16 февраля 2019 года подозреваемый двигался на своем автомобиле «Хендай Акцент» по улице Каспийской в Адлерском районе. Водитель, приближаясь к остановке общественного транспорта, не снизил скорость и не уступил дорогу девочке-малолетнему пешеходу, переходящей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате водитель допустил наезд на ребенка. Девочка была доставлена в больницу, где несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, в тот же день она скончалась. После ДТП полицейский с места происшествия скрылся, для его поисков был введен план «Перехват». Между тем, подозреваемый самостоятельно явился в правоохранительные органы.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю