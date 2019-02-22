Пограничники задержали новороссийца, который причинил биоресурсам Азовского моря миллионный ущерб

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37-летнего мужчину выявили в Бейсугском лимане, в котором с начала февраля установлен запрет на любительское и спортивное рыболовство.

Правонарушитель вышел в акваторию на маломерном плавательном средстве и незаконно добыл свыше 350 килограммов водных биологических ресурсов. Специалисты посчитали, что согласно таксам, утвержденным Правительством РФ в ноябре прошлого года, рыбак причинил биологическим ресурсам на сумму, превышающую 1 миллион 200 тысяч рублей.

По факту нарушения правил рыболовства возбуждено дело об административном правонарушении ч.2. ст.8.37 КоАП РФ. Орудия незаконного промысла, маломерное плавсредство и улов изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю