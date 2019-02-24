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В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о нарушении миграционного законодательства

Отделением дознания Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 60-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Участковый уполномоченный полиции оперативным путем получил информацию о том, что одна из местных жительниц фиктивно зарегистрировала на своей жилплощади несколько иностранцев. При проверке сведения подтвердились.

Установлено, что местная жительница, не имея намерения предоставить девяти иностранным гражданам свое домовладение для проживания, оформила им временную регистрацию по месту своего жительства.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Криминал

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