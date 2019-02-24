В отношении бывшего начальника управления администрации Туапсинского района возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере

/Криминал/

Туапсинская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции и законодательства о закупках для муниципальных нужд в деятельности сотрудников администрации Туапсинского района.

Установлено, что 35-летний начальник управления по работе с молодежью администрации Туапсинского района в августе 2018 обратился в сетевой магазин цифровой техники с целью приобретения крупной партии смартфонов и игровых приставок на сумму более 1,4 млн рублей, при этом денежных средств в необходимом объеме у него не имелось.

С целью введения работников магазина в заблуждение относительно необходимости приобретения цифровой техники для нужд администрации сотрудник органа местного самоуправления изготовил и передал гарантийные письма, подписанные им как начальником управления по работе с молодежью администрации района о последующей оплате возникших денежных обязательств.

В то же время бюджетные денежные средства на выполнение мероприятий по закупке техники не выделялись и не предусматривались, более того необходимость её приобретения у администрации отсутствовала.

По данному факту материалы проверки прокуратурой направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере).

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-iniciative-prokuratury-v-otnoshenii-byvshego