В Геленджике завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере

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Следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 56-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В полицию Геленджика поступило сообщение от местного жителя о том, что при оформлении сделки купли-продажи объекта недвижимости в суде было установлено, что продавец предоставил договор с поддельной подписью собственника. Ущерб составил 5 миллионов рублей.

При проверке правоохранители установили, что 56-летний мужчина, не являясь собственником, осуществил сделку купли-продажи гостиничного комплекса и земельного участка, общей стоимостью более 93 миллионов рублей, принадлежащих его бывшей жене. На основании имеющейся доверенности злоумышленник имел право только осуществлять управленческие функции. Мужчина нашел покупателя и предоставил ему предварительный договор купли-продажи с поддельной подписью собственницы, что подтвердило исследование. После чего, получил от потерпевшего залог в размере 5 миллионов рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых обвиняемому статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На период предварительного следствия мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю