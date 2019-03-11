В грушах из Турции обнаружен карантинный объект – восточная плодожорка

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В ходе карантинного фитосанитарного контроля, проведенного специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в отношении прибывшего в морской порт Ейск иностранного судна «Челси-2» из Турции в судовой продовольственной кладовой обнаружены плоды груши свежие, происхождением Турция, зараженные восточной плодожоркой.

Зараженная продукция в количестве 0,002 тонн опечатана в продовольственной кладовой и запрещена к использованию до выхода судна из территориальных вод РФ.

Восточная плодожорка – опасный вредитель, повреждает плоды и побеги почти всех плодовых культур. Сильное повреждение побегов вызывает отсутствие прироста зеленой массы. Поврежденные плоды полностью разрушаются и становятся непригодными. В качестве кормовых растений предпочитает персик, грушу и айву. В районах распространения способна уничтожить от 50 до 100% урожая.