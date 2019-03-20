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В морском порту Сочи полицейские пресекли продажу холодного оружия

Местный житель был задержан сотрудниками линейного отделения полиции в морском порту Сочи при попытке сбыта металлического предмета, похожего на кортик за 20 тысяч рублей.

Изъятый предмет был направлен на экспертизу, которая показала, что металлический предмет - кортик ВМФ СССР в ножнах образца 1955 года, изготовленный промышленным способом и являющийся короткоклинковым колющим холодным оружием.

В настоящее время отделом дознания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в отношении 44-летнего жителя Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 222 УК РФ «Незаконный сбыт холодного оружия».

Источник: Пресс – служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте

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Категория: Новости / Криминал

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