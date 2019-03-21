/Криминал/

По материалам проверки, проведенной прокуратурой г. Новороссийска, возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств управляющей компанией

Прокуратура г. Новороссийска провела проверку соблюдения законодательства в деятельности одной из управляющих компаний города.

Установлено, что с 2015 года у компании в управлении находились многоквартирные дома, расположенные в городе Новороссийске по проспекту Ленина. При этом указанное общество было наделено полномочиями по управлению и имело обязанность по заключению соответствующих договоров на предоставление коммунальных услуг и осуществлению контроля за своевременным внесением собственниками жилых и нежилых помещений многоквартирных домов установленных обязательных платежей.

Во исполнение указанных обязательств между ресурсоснабжающей организацией и управляющей компанией заключен договор на поставку тепловой энергии.

В период с февраля по ноябрь 2017 года на счет управляющей компании в качестве оплаты за коммунальную услугу – отопление от граждан  поступили денежные средства в размере более 780 тысяч рублей, которые в адрес поставщика коммунальной услуги перечислены не были, а растрачены руководством организации на иные цели.

По данному факту материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании руководителей управляющей компании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, свершенное с использованием служебного положения).

Расследование уголовного дела взято прокуратурой города на контроль.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-materialam-proverki-provedennoy-prokuraturoy-g-0

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Категория: Новости / Криминал

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